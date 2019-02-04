Пакьяо готов к боям с Турманом, Гарсией, Спенсом и Портером

Чемпион WBA Regular в полусреднем весе Мэнни Пакьяо заявил, что готов к поединкам с лучшими полусредневесами мира, если их реванш с Флойдом Мейвезером всё же не состоится.

«Если Мейвезер не готов выполнить обещание о нашем поединке, которое он давал мне в прошлом году, когда мы встретились в Токио, то я могу провести бой с кем угодно из топов, включая Кита Турмана. Насколько я знаю, он готов подраться со мной.

Как я сказал две недели назад после победы над Бронером, я подерусь с любым, кто захочет подраться со мной. Вы знаете меня, я не выбираю соперников. Эррол Спенс-младший, Майки Гарсия, Шон Портер — дайте мне их. Они тоже хотят порадовать фанатов боем против меня. Два последних поединка доказали, что скорость и сила всё ещё при мне», — цитирует Пакьяо BoxingScene.