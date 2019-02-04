Уорд: Ковалёв стал слушать указания тренера

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Андре Уорд поделился впечатлениями от победы Сергея Ковалёва в поединке с Элейдером Альваресом.



«Ковалёв выглядел очень хорошо и очень сдержанно. Альварес недостаточно сильно давил на него, чтобы показать, действительно ли Ковалёв был в лучшей физической форме. Но его самообладание точно было лучше. Ковалёв не стал оказывать много давления и это было верным решением. Бадди Макгирт убедил Ковалёва больше боксировать, умнее работать в тренировочном лагере и умнее работать в бою, что принесло дивиденды.



Разрушительные нокауты заставляют вас быть смиреннее, что и заставило Ковалёва больше слушать своего тренера. Два других его тренера были в порядке, они отличные специалисты, но Ковалёв не слушал их. В то время он был «Крушителем». После поражения в первом бою от Альвареса он перестал им быть, и это заставило его слушать тренера»,- приводит слова Уорда BoxingScene.