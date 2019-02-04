Теймур получил перелом орбитальной кости в бою с Оливейрой

Шведский боец UFC Давид Теймур получил перелом орбитальной кости в поединке с Чарльзом Оливейрой, сообщает MMAFighting. После боя Теймур прошёл обязательное медицинское обследование, на котором был выявлен характер полученной травмы. Боец получил предварительное медицинское отстранение от боёв на полгода, однако может вернуться в октагон раньше, если получит разрешение от медиков.



Чарльз Оливейра за свой поединок получил бонус выступления вечера. Напомним, что он одержал победу удушающим приёмом во втором раунде.



Главным поединком вечера был бой Марлона Мораеса и Рафаэля Ассунсао. Бой завершился уже в первом раунде, Мораесу удалось провести удушение гильотиной. В соглавном событии турнира Жозе Алду техническим нокаутом одержал победу во втором раунде в противостоянии с Ренато Мойкано.