Майя хочет получить бой с Кьезой

В минувшие выходные экс-претендент на титул чемпиона UFC Дэмиан Майя выступил на турнире UFC Fight Night 144 и одержал досрочную победу в бою с Лайманом Гудом. Этот успех стал для него первым после трёх поражений кряду. И теперь Майя намерен получить бой с Майклом Кьезой.

«После того как Кьеза победил Кондита, многие стали писать на моей странице в „Твиттере“ о таком бое, и мне это стало интересно. Не люблю вызывать соперников, но это приходит мне в голову, потому что люди продолжают спрашивать.

Я не тот парень, кто смотрит много боёв, я в этом виде спорта много лет, поэтому не смотрю много поединков. Делаю это ради работы, когда интересуюсь соперником", — приводит слова Майи портал MMAJunkie.