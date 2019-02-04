Ковалёв: не хотелось бы боксировать с Гвоздиком, мы хорошие друзья

Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв признался, что не хотел бы боксировать с чемпионом мира по версии WBC Александром Гвоздиком.

«Не хотелось бы конечно. Мы хорошие товарищи. Тем более Саня только стал чемпионом. И, наверное, он тоже не хочет лишний раз рисковать. Ему тоже хочется заработать денег. С поясом бои продаются намного дороже. Тем более мы у одного менеджера, а есть и другие чемпионы, бои с которыми были бы интересны всем», — приводит слова Ковалёва «Советский спорт».

Также россиянин рассказал о дальнейших карьерных планах, исключив переход в первый тяжёлый вес.

«Я маленький. С Саней Усиком стоял в парах и понял, что я маленький в этом весе. Мысли такие были. Но 91,5 кг — мой вес без тренировок. Когда начинаю тренироваться, вешу 90, а там ребята «гоняют» со 100 кг, а то и больше. Пять-шесть раундов ещё потяну, а потом? Они тяжелее меня и физически сильнее. Не хватает в профессиональном боксе промежуточной категории между полутяжёлым и первым тяжёлым весом, в районе 85 кг. Она напрашивается. Разница между категориями — 11 кг, хотя между другими дивизионами разница 1,5—3 кг. Немножко несправедливо», — отметил Ковалёв.