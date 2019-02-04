Ванес Мартиросян: ухожу из бокса, спасибо Дону Кингу

Экс-претендент на титул чемпиона мира по боксу в первом среднем весе и в средней весовой категории Ванес Мартиросян объявил о завершении карьеры.

«Ухожу из бокса. Спасибо Дону Кингу и всей его команде. Я ещё многое могу дать этому спорту, но я не становлюсь моложе. С момента завершения карьеры буду тренировать. Ещё раз спасибо Дону Кингу», — написал Мартиросян на своей официальной странице в «Твиттере».

Ванес Мартиросян провёл на профессиональном ринге 41 поединок. В 36 боях он одержал победу (21 — нокаутом), в 4 встречах Мартиросян потерпел поражение, ещё одна встреча завершилась вничью. За годы карьеры Ванес трижды принимал участие в титульных боях, но ни разу не сумел завоевать чемпионский пояс.

Последний бой провёл в мае 2018 года и досрочно проиграл Геннадию Головкину.