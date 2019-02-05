Миочич: реванш с Кормье для меня важнее, чем титул UFC

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич надеется провести реванш с Даниэлем Кормье, который отобрал у него пояс.

«Cто процентов, что реванш с Кормье для меня важнее, чем титул. Он значит для меня всё. Просто потому что я знаю, что я лучше него как боец, верю в это до глубины души. Я чувствовал, что выигрываю бой, но отклонился от плана, стал делать то, чего обычно не делаю, и Кормье поймал меня ударом, которого я не видел. Могу сказать с уверенностью, что удар у «ДиСи» не тяжелее, чем у Нганну, но он пришёлся именно туда, куда нужно.



Кормье не вытирал мной пол, я просто знал, что я лучше него. И позвольте мне сказать вам одну вещь: в следующий раз, когда мы с ним встретимся в клетке, вы увидите совершенно другого меня. Многое изменилось. План, конечно, состоит в том, чтобы добиться этого реванша. Я всегда говорил это. Посмотрим, что из этого выйдет, но на данный момент я ежедневно тренируюсь в зале и становлюсь всё лучше, люблю свою жизнь, каждый день провожу время со своей дочерью, смотрю, как она растёт», — цитирует Миочича MMA Fighting.