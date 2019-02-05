Вудли снялся в рэп-клипе

Чемпион полусреднего веса UFC Тайрон Вудли поучаствовал в совместном клипе с американским рэпером 4K. Трек называется Blow.

В прошлом году Вудли выпустил трек I’ll Beat Yo Ass, что переводится как «Я надеру тебе задницу», в котором он сделал «фит» с Wiz Khalifa.

Видеоклип можно посмотреть на YouTube-канале Glacier Boyz.

Следующий бой 36-летнего Вудли состоится 2 марта на турнире UFC 235 в Лас-Вегасе (США). Там он будет защищать титул в полусреднем дивизионе в поединке с Камару Усманом. На данный момент последний раз в октагон Тайрон входил в сентябре прошлого года и удушающим одолел Даррена Тилла. До этого Вудли провёл ещё три успешные защиты: против Демиана Майи и дважды против Стивена Томпсона.