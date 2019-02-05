Bellator предложил контракт Лобову

Ирландский боец MMA русского проиcхождения Артём Лобов ведёт переговоры с организацией Bellator.

Ранее спарринг-партнёр Конора Макгрегора расторг контракт с UFC по обоюдному согласию сторон, в котором инициатором был сам Артём.

«Предложение от Bellator было одним из первых. Сейчас я и мой менеджмент собираем и рассматриваем все предложения. Ни одно предложение не является слишком большим или слишком маленьким. Так что кто бы там ни был отправьте мне контракт, и мы рассмотрим его. Если кто-то хочет предложить мне семизначную цифру прямо сейчас, я сразу же с радостью подпишусь с ним и перезвоню на следующий же день. Забудьте все разговоры. «Русский Молот» заставит визжать фанатов организации, которая решит это сделать», — цитирует Лобова MMA News.