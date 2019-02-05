Менеджер Нурмагомедова: Фергюсон не заслуживает боя с Хабибом

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, не считает, что Тони Фергюсон достоин драться с россиянином за титул.

«Я не думаю, что Тони заслуживает боя с Хабибом. Он не мужик, он отстой. Братан, эта победная серия Фергюсона не имеет значения. Хабиб подерётся с ним, но я думаю, что Тони похож на белую пташку, потому у него нет перчинки, нет характера. На нём дешёвые солнцезащитные очки. Что собой представляет Тони? Он ничего не представляет. Макгрегор, вот он что-то собой представляет. Он самый большой говнюк на всей планете. Вот кто он. Кто такой Тони? Он как чистый лист бумаги, он скучный. Он хороший боец, но его время прошло и подошло к концу. Он старый и медленный, вот и всё», — цитирует Абдель-Азиза MMA News.