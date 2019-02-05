Амир Хан: Ломаченко лучший боксёр в мире, но Гарсия его победит

Бывший чемпион мира Амир Хан считает обладателя титулов WBA и WBO в лёгком весе Василия Ломаченко лучшим боксёром мира, но заявил, что украинец уступит Майки Гарсие в очном поединке.



«Ломаченко, вероятно, лучший боксёр в мире, лидер рейтинга Р4Р. Он очень талантлив, с кем бы он не встречался, выглядит так, будто побеждает легко. Он бьёт тяжело, у него хорошие удары, тайминг тоже отличный. Он всесторонне развитый боксёр, очень непредсказуемый и умный.

Бой Ломаченко с Гарсией? Майки – отличный боксёр, особенно в этом весе. Это будет горячий поединок, потому что оба боксера одарённые. Правда, думаю, у Майки немного больше силы. Это бой 50 на 50. Они оба очень техничны. Майки всегда может найти путь к сопернику, а Ломаченко всегда знает, как изменить подход. На самом деле, я никогда не думал об этом поединке, потому что парни постоянно скачут по весовым категориям. Но если бой всё же произойдёт, то Майки должен победить.



Вопрос только в том, захочет ли Гарсия вновь опускаться в лёгкий вес после боя со Спенсом. Заинтересует ли его встреча против Ломаченко», — цитирует Хана Xsport со ссылкой на YouTube-канал EsNews.

Поединок чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе Эррола Спенса-младшего и обладателя титула WBC в лёгкой категории Гарсии состоится 16 марта в Арлингтоне. Бой пройдёт в весовой Спенса.