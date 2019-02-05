Кадыров — о победе Хабиба над Конором: никому не удастся оскорбить наш Кавказ

Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал визит к нему в гости чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.



«У меня в гостях был дорогой брат, легендарный боец UFC Хабиб Нурмагомедов. Его с раннего детства учили, что для кавказца высшим проявлением собственного достоинства является Честь. Это не единственное качество настоящего мужчины, однако Честь и только Честь является для него самым главным качеством.



Именно это и отличало его от лощёного ирландского забияки, болтавшего о том, на что он не способен. Хабиб же, заставив его позорно сдаться, на самом деле не просто одержал эту, безусловно, важную победу над Конором. Он в первую очередь убедительно доказал тем, кто пытается унизить священный Кавказ, что, пока стучит отважное сердце истинного горца, никому не удастся безнаказанно оскорбить наш общий дом – наш Кавказ.



Хабиб – блестящий пример для подражания подрастающему поколению. Мы гордимся Хабибом и желаем ему удачи, здоровья и дальнейших побед!» – написал Кадыров в «Инстаграме» и прикрепил совместное с Нурмагомедовым фото.

«Очень приятно за такие слова, Брат», — ответил Хабиб в комментариях.