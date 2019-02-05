Эмеев выбыл из турнира UFC в Праге из-за болезни

Российский полусредневес Рамазан Эмеев не сможет выступить на турнире UFC в Праге из-за болезни. Об этом сообщает ТАСС.
На UFC Fight Night 145 бывший чемпион M-1 Global должен был подраться с Мишелем Празересом.
На турнире в Чехии выступят четверо россиян: Пётр Ян, Дамир Исмагулов, Рустам Хабилов и Магомед Анкалаев.
Ранее из этого ивента выбыл Гаджимурад Антигулов, так как остался без соперника после того, как Сэм Алви был перемещён на другой кард, где встретится с другим оппонентом.
Кард турнира UFC Fight Night 145:
Ян Блахович — Тьяго Сантос
Джон Додсон — Пётр Ян
Стефан Струве — Маркос Рожерио де Лима
Лиз Кармуш — Люси Пудилова
Даниэл Теймур — Крис Фишгольд
Дамир Хадзович — Марко Поло Рейес
Рустам Хабилов — Диего Феррейра
Гиан Виланте — Михал Олексийчук
Магомед Анкалаев — Дарко Стошич
Гилиан Робертсон — Вероника Мацедо
Карло Педерсоли — Дуайт Грант
Дамир Исмагулов — Йоэль Альварес.