Эмеев выбыл из турнира UFC в Праге из-за болезни

Российский полусредневес Рамазан Эмеев не сможет выступить на турнире UFC в Праге из-за болезни. Об этом сообщает ТАСС.

На UFC Fight Night 145 бывший чемпион M-1 Global должен был подраться с Мишелем Празересом.

На турнире в Чехии выступят четверо россиян: Пётр Ян, Дамир Исмагулов, Рустам Хабилов и Магомед Анкалаев.

Ранее из этого ивента выбыл Гаджимурад Антигулов, так как остался без соперника после того, как Сэм Алви был перемещён на другой кард, где встретится с другим оппонентом.

Кард турнира UFC Fight Night 145:



Ян Блахович — Тьяго Сантос

Джон Додсон — Пётр Ян

Стефан Струве — Маркос Рожерио де Лима

Лиз Кармуш — Люси Пудилова

Даниэл Теймур — Крис Фишгольд

Дамир Хадзович — Марко Поло Рейес

Рустам Хабилов — Диего Феррейра

Гиан Виланте — Михал Олексийчук

Магомед Анкалаев — Дарко Стошич

Гилиан Робертсон — Вероника Мацедо

Карло Педерсоли — Дуайт Грант

Дамир Исмагулов — Йоэль Альварес.