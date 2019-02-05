Кадыров подарил отцу Хабиба Нурмагомедова новый «Мерседес» ML

Сегодня, 5 февраля, Адбулманап и Хабиб Нурмагомедовы посетили Чеченскую республику и приняли участие в ряде мероприятий. В ходе визита в залы бойцовского клуба «Ахмат» Абдулманапу Нурмагомедову были вручены ключи от внедорожника «Мерседес» ML в последней модификации.

Соответствующую информацию об этом выложил на своей странице в «Инстаграме» Хабиб Нурмагомедов. Боец выложил видео в сторис, а также опубликовал отдельный пост.

«Вот такой подарок Отцу сегодня подъехал из Чечни. Большое спасибо, брат, за такой подарок, и самое главное за внимание, которое Вы уделяете не только моему отцу, мне лично, но и очень многим семьям Дагестана. Я лично знаю очень много достойных поступков, которые Вы совершили по отношению к братскому народу Дагестана.

Пусть Всевышний дарует Вам долгих лет жизни, чтобы и дальше служили своему чеченскому народу, и самое главное здоровья и имана всей вашей семье", — написал Нурмагомедов, благодаря за подарок главу Чечни Рамзана Кадырова.

Соответствующий пост можно увидеть на странице Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме».