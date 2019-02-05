Атлас: Головкину следует завершить карьеру

Известный тренер Тедди Атлас высказался о перспективах экс-чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина. По словам специалиста, боксёру из Казахстана следует подумать о завершении карьеры.

«Думаю, что ему пора задуматься о завершении карьеры. Он заработал уже достаточно. В его карьере было более 400 поединков на любительском ринге и выигранная серебряная медаль на Олимпиаде. Ему 37 или 38 лет, и не думаю, что ему по силам стать лучше. Его лучшие качества уходят.

Был ли он ограблен в первом бою с Альваресом? Думаю, да. Было ли решение во втором бою плохим? Да. Похоже, судьи уже просто не считают джебы. Но как бы то ни было, мы видим, что лучшая версия Головкина уходит и разрушается на наших глазах. Нужен ли ему третий бой с Саулем? Думаю, он заработал много денег и все уже видели лучшего Головкина, сейчас он становится хуже», — приводит слова Атласа Boxingnews24.