Дува считает, что Ковалёв проведёт объединительный бой в 2019 году

Промоутер чемпиона мира в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва Кэти Дува заявила, что россиянин может провести объединительный поединок уже в нынешнем году.

«Вы сами знаете, что подобные возвращения случаются редко. Сергей ещё раз доказал, что он особенный боец.

Что касается дальнейших планов, то я бы сказала, что объединительный бой для Ковалёва, вероятнее всего, пройдёт в 2019 году. Но наряду с Артуром Бетербиевым есть и другие варианты. Глава Top Rank Боб Арум упоминал о Хильберто Рамиресе, такой бой был бы интересен. У нас есть также обязательный претендент в лице Энтони Ярда, так что вариантов достаточно. Это потрясающая весовая категория, и принимать решение будет интересно», — приводит слова Дувы Boxingtalk.