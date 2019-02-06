Кормье объяснил, почему не намерен проводить с Миочичем реванш

Чемпион UFC в тяжёлом весе Даниэль Кормье рассказал, по каким причинам не собирается драться со Стипе Миочичем во второй раз.

Первый бой Кормье и Миочич провели на турнире UFC 226, который состоялся в июле 2018 года. Тогда обладавший на тот момент поясом полутяжёлого веса Даниэль поднялся в тяжёлый дивизион и нокаутировал Стипе в первом раунде.

С того момента Кормье один раз защитил титул тяжёлой категории, задушив в ноябре во втором раунде Деррика Льюиса. Миочич после поединка с Даниэлем не выступал, но неоднократно высказывался о желании провести реванш.

«Я никому ни хрена не должен! Вы хотите знать, почему я не дерусь с Миочичем снова? Причина первая: он потерял свой статус. Почему я выступил с момента нашего боя, а он нет? Он проиграл в бою, он всё ещё чемпион? Причина вторая: у меня травма. Причина третье: как я могу выступить ещё лучше? Я побил его за один раунд в прошлый раз», — написал Кормье в «Твиттере».