Бьорндален: Виталий Кличко — особенный персонаж в мире спорта

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален ответил на вопрос, хватает ли в сегодняшнем мировом спорте личностей.

На днях Уле-Эйнару был вручён трофей ISPO, которого удостаивается спортсмен или спортивный функционер, внесший существенный вклад в развитие спорта и являющийся примером для молодёжи. В разные годы этого приза удостаивались украинский боксёр Виталий Кличко и австрийский горнолыжник Герман Майер.

«Нет, я не думаю, что в спорте не хватает личностей. В некоторых поколениях спортсменов их больше, а в некоторых меньше. Сейчас время другого поколения, в котором очень много интересных личностей, даже если они и отличаются от представителей моего времени. Виталий Кличко и Герман Майер были особенными персонажами. Честно говоря, я не знаю, являюсь ли я таковым. Но я всегда старался изо всех сил — будь то на трассе или за его пределами», — сказал Бьорндален пресс-службе ISPO.