Ковингтон намерен судиться с UFC и устроить ей ад

Полусредневес UFC Колби Ковингтон готов судиться с организацией из-за того, что его лишили пояса временного чемпиона и не дают титульный бой.

«Возможно, нам придётся обратиться в суд. Потому что давайте представим: Том Брэди выиграл чемпионат AFC (конференция NFL. – Прим. ред.), и Роджер Гуделл (комиссионер NFL. – Прим. ред.) говорит ему: «Тебя не будет в Супербоуле, потому что ты нам не нравишься». Нет, такого не будет.

Если UFC хочет быть цирком и коррумпированным бизнесом, тогда это их проблема. Я отстаиваю то, во что верю. Я не отступлю. Мне всё равно, что скажет дядюшка Фестер (Дэна Уайт. – Прим. ред.). Я боец ​​номер один в мире. Посмотрите на сайте UFC. У меня был пояс, который на меня надел дядюшка Фестер. Я был единственным бойцом, которого пригласили в Белый дом. Что ещё нужно сделать? Каковы в нынешнее время критерии для получения титульного боя? Мы пойдём в суд. Я сделаю это адом для UFC. Они уже пытаются превратить мою жизнь в ад. Бизнес, который они пытаются сделать, нелеп. Он не имеет смысла», — цитирует Ковингтона MMA Junkie.