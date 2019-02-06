Уиттакер: я прошёл 10 раундов с «монстром» Ромеро, но Гастелум не легче

Чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер не собирается недооценивать будущего соперника. 9 февраля австралиец подерётся с претендентом Келвином Гастелумом на турнире UFC 234 в Мельбурне (Австралия).

«Я чувствую, что Йоэль Ромеро отдал все силы в 10 раундах со мной и не смог победить меня. Я прошёл 10 раундов с монстром. Келвин Гастелум не является более лёгким соперником, чем Ромеро. Я уважаю его навыки. Он опасный боец. Он голоден, ему нечего терять. Это одно из самых опасных сочетаний. Так что да, я оказываю ему уважение, которое он заслуживает.

Моя уверенность зависит от моих тренировок, от того, как я выступаю. Я знаю, что я отличный боец. Это то, чем я занимаюсь. Это то, чем я живу», — цитирует Уиттакера MMA Junkie.