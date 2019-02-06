Трояновский сделал прогнозы на бои Релих — Прогрейс и Тейлор — Баранчик

Экс-чемпион IBF в первом полусреднем весе Эдуард Трояновский составил прогнозы на полуфинальные поединки Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).

Эдуард принимал участие в этом соревновании, однако в четвертьфинале уступил единогласным решением судей чемпиону WBA Кириллу Релиху, который теперь подерётся с Реджисом Прогрейсом.

«Для меня этот бой выглядит 50 на 50, хотя, возможно, люди верят, что Прогрейс победит в полуфинале и в турнире. Но Релих — это парень, которому всё равно, что о нём думают люди. Очень сложно дать прогноз, потому что это очень близкий бой», — сказал Трояновский.

Во втором полуфинале встретятся Джош Тейлор и чемпион IBF Иван Баранчик.

«Я вижу два сценария: если Баранчик сможет регулярно сближаться с Тейлором, он сможет нокаутировать его в поздних раундах. Но если Тейлор будет использовать свои длинные руки, преимущество в росте и будет наносить удары с дистанции, не позволяя Баранчику многого вблизи, то Джош победит», — цитирует Трояновского пресс-служба Суперсерии.