Даффи хочет реванша с Макгрегором, но не будет к нему стремиться

В 2010 году ирландский боец MMA Джо Даффи победил соотечественника Конора Макгрегора. Позднее они оба стали бойцами UFC, а Макгрегор завоевал титулы UFC в лёгком и полулёгком весах. Даффи был задан вопрос, хочет ли он реванша с Конором.

«Всегда найдутся люди, которые будут вспоминать моё имя из-за нашего первого боя. Но для меня это далеко в прошлом. Я открыт для реванша. Если это случится, я с радостью приму его. «Крок Парк» (крупнейший стадион Ирландии. — Прим. ред.) — это мечта. Для меня это как матч «Дублина» с «Донеголом». Это был бы огромный бой, и я уверен, что мы распродадим «Крок Парк». Тем не менее это не то, к чему я стремлюсь. Я просто хочу заниматься своими делами и сфокусироваться на следующих боях.

Если предоставится такая возможность, я бы хотел провести этот бой вновь. Посмотрите, чего добился Макгрегора. Я хочу доказать, что могу победить его снова. Но я не собираюсь добиваться реванша. Не собираюсь вызывать его и творить безумство, это не в моём духе», — цитирует Даффи BJPenn.