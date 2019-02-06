Ян: многие в меня не верят, и это придаёт мне мотивации

Российский боец UFC Пётр Ян поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Джоном Додсоном и планами на 2019 год.



«Для меня неважно, что Додсон проиграл в своём последнем бою. Он выше меня в рейтинге, входит в восьмёрку сильнейших — это придаёт мне мотивации. Я хочу занять его место. Он достаточно опытен, но у него не такой большой арсенал. Он предсказуем и неразнообразен, я не думаю, что ему под силу меня удивить.



В 2019 году я планирую драться так же часто, как и в 2018-м. Многое будет зависеть от моего здоровья, но я однажды попаду в первую пятёрку рейтинга. Многие в меня не верят, и это придаёт мне мотивации. Медленно, но верно мы продолжаем двигаться вперёд», — приводит слова Петра Яна MMAFighting.