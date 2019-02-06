Федерация бокса России предложила Нурмагомедову провести боксёрский поединок

Российский боец, чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагоемдов получил очередное предложение от Федерации бокса России провести боксёрский матч. На этот раз Хабибу предложили подраться летом 2019 года на стадионе «Лужники».



«Федерация бокса России выступила с предложением. Лето, «Лужники» и так далее. Как вы думаете, друзья, нужен мне этот вызов или нет?» — написал в своём «инстаграме» Хабиб Нурмагомедов, опубликовав фото с генеральным секретарём Федерации бокса России Умаром Кремлёвым.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.



Напомним, что Хабиб Нурмагомедов отстранён от боёв в UFC до июля 2019 года. Ранее сообщалось, что в следующий раз в октагон он выйдет в ноябре 2019 года, когда закончатся дисквалификации Зубайры Тухугова и его брата, Абубакара Нурмагомедова.