Педерсоли-младший встретится с Грантом на турнире UFC в Праге

Американский боец UFC Карло Педерсоли-младший примет участие в турнире UFC Fight Night 145 в Праге, сообщает MMAFighting. Соперником Педерсоли станет его соотечественник Дуайт Грант.



Карло Педерсоли дебютировал в UFC 27 мая 2018 года в поединке с Брэдли Скоттом, одержав победу раздельным решением. Во второй раз Педерсоли появился в октагоне на турнире UFC Fight Night 137, его соперником стал Алекс Оливейра. Ковбой нокаутировал Педерсоли в первом раунде. Этот бой был вторым и на данный момент последним для Педерсоли в UFC.



Для Дуайта Гранта этот поединок станет вторым в карьере в UFC — он дебютировал в промоушене 15 декабря 2018 года, проиграв раздельным решением Заку Оттоу на турнире UFC on Fox 31.