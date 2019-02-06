Куцелаба проведёт бой с Тейшейрой 27 апреля

Молдавский боец UFC Ион Куцелаба вернётся в октагон 27 апреля 2019 года на турнире UFC on ESPN 3, сообщает MMAJunkie. Куцелаба встретится с бразильским бойцом Гловером Тейшейрой.



Этот бой должен был состояться на турнире UFC Fight Night 143 19 января, однако Куцелаба получил травму, из-за которой выбыл из турнира. Его заменил Карл Роберсон, проигравший Тейшейре приёмом в первом раунде. Всего на счету Тейшейры 16 боёв в UFC, в 11 из которых он одержал победу.



Ион Николае Куцелаба дебютировал в UFC в июне 2016 года и за это время провел пять боёв, в которых одержал три победы. В последнем на данный момент поединке он техническим нокаутом победил Гаджимурада Антигулова.



Турнир UFC on ESPN 3 пройдёт 27 апреля в Майами. Главный бой турнира пока не объявлен.