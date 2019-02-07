Гвоздик проведёт бой с Дуду Нгумбу 30 марта

Чемпион WBC в полутяжёлом весе Александр Гвоздик свой следующий поединок проведёт 30 марта, сообщает ESPN. По информации источника, соперником украинского боксёра станет француз Дуду Нгумбу.



На счету француза 46 поединков на профессиональном ринге, в которых он одержал 8 побед. В последний раз Дуду Нгумбу выходил на ринг в мае 2018 года, победив единогласным решением судей Йоанна Конголо.



На счету Александра Гвоздика 16 поединков на профессиональном ринге, в которых он одержал 16 побед. Титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBC он завоевал в последнем поединке, победив нокаутом Адониса Стивенсона. Бой Гвоздика и Стивенсона прошёл 1 декабря. Сразу после поединка Стивенсон был отправлен в больницу, где впал в кому из-за полученных травм.