Штырков ведёт переговоры с UFC

Российский MMA-тяжеловес Иван Штырков может продолжить карьеру в организации UFC. Об этом заявил сам боец. По его словам, варианты с другими иностранными промоушенами он не рассматривает.

«Сейчас вся работа ведётся в направлении UFC. Пока я не могу сказать, когда переговоры достигнут финальной точки, но другие зарубежные организации для продолжения карьеры я на сегодняшний момент не рассматриваю. Я постоянно тренируюсь, не выпадаю из режима, поэтому готов принять бой на коротком уведомлении», — сказал Штырков Р-Спорт.

На счету Ивана 15 побед и одна ничья. На данный момент Штырков выступает в организации RCC. Последний его бой состоялся 15 декабря прошлого года на турнире RCC 5, где он болевым в первом раунде победил Тиаго Силву.