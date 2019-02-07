Мичочич-Кормье: ты бился с Льюисом, пока я боролся с пожарами

Тяжеловес UFC Стипе Миочич ответил чемпиону Даниэлю Кормье.

Ранее на вызов Миочича провести реванш, Кормье заявил следующее: «Я никому ни хрена не должен! Вы хотите знать, почему я не дерусь с Миочичем снова? Причина первая: он потерял свой статус. Почему я выступил с момента нашего боя, а он нет? Он проиграл в бою, он всё ещё чемпион? Причина вторая: у меня травма. Причина третья: как я могу выступить ещё лучше? Я побил его за один раунд в прошлый раз».

«Моя нетитульная задница предложила тебе бой на 3 ноября на UFC 230. Ты бился с Дерриком Льюисом, пока я боролся с пожарами», — ответил Миочич в «Твиттере».

Первый бой Даниэля и Стипе провели на турнире UFC 226, который состоялся в июле 2018 года. Тогда обладавший на тот момент поясом полутяжёлого веса Кормье поднялся в тяжёлый дивизион и нокаутировал Стипе в первом же раунде.



С того момента Кормье один раз защитил титул тяжёлой категории, «задушив» на UFC 230 во втором раунде Деррика Льюиса. Миочич после поединка с Даниэлем не выступал, но неоднократно высказывался о желании провести реванш.