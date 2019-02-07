Чемпион WBC и WBA в среднем весе мексиканец Сауль Альварес отказался от титула WBA Regular во втором среднем весе, который теперь стал вакантным. Об этом сообщает Boxingnews24.



Альварес завоевал этот пояс в декабре, нокаутировав британца Рокки Филдинга в третьем раунде.



Следующий бой Сауля состоится 4 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, где его соперником станет чемпион IBF в среднем весе Дэниел Джейкобс.

В издании добавили, что такой шаг Альвареса был предсказуем, так как в ином случае WBA оказывала бы на него большое давление из-за защиты пояса.

У организации WBA есть два титула во втором среднем весе — «регулярный» и «супер». Первый стал вакантным после того, как от него отказался Альварес, вторым владеет Каллум Смит.