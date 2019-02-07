Сехудо: UFC хочет моего реванша с Диллашоу

Чемпиону UFC в наилегчайшем весе Генри Сехудо был задан вопрос, каково будущее его дивизиона. По слухам, организация планирует его закрыть.

«Я до сих пор не получил ответа от Уайта. Я чемпион, дайте мне хоть какую-то информацию. По крайней мере из уважения. Единственное, чего хочет UFC, — это моего реванша с Диллашоу. Дэна этого хочет, ТиДжей хочет, мы этого хотим. На данный момент всё идёт к этому бою, который, возможно, пройдёт в легчайшем весе. Я бы хотел этого. Я знаю, что могу победить его снова в 135 фунтах. За те 32 секунды я многое заметил. Я увидел много моментов, которые смогу использовать в реванше», — цитирует Сехудо MMA Junkie.

Первый бой Сехудо и Диллашоу состоялся в январе на турнире UFC Fight Night 143. Генри победил Ти Джея техническим нокаутом на 32-й секунде боя. Для этого поединка чемпион легчайшего веса Диллашоу спустился в весовую Сехудо.