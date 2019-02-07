Глава RIZIN: надеемся, что Фёдор Емельяненко проведёт поединок в Японии

Глава MMA-организации RIZIN Набуюки Сакакибара считает, что российскому тяжеловесу Фёдору Емельяненко после поражения от Райана Бейдера пора завершать карьеру. Однако если этого не случится, он рассчитывает увидеть его поединок в своём промоушене.

«Я прилетел в США, чтобы провести несколько встреч и посмотреть бой Фёдора Емельяненко на Bellator. По моему мнению, после такого поражения, возможно, пора завершить карьеру. Конечно же, ему самому принимать это решение. По этому поводу у меня смешанные чувства, потому что именно мы в 2015 году начали разговор с Фёдором о том, что можно попробовать вернуться. Поэтому мне неловко сейчас произносить это.



Он — самый обожаемый боец в Японии. Конечно, и в США у него есть фанаты. Но Япония стала для него особым местом для карьеры. Пока он не завершил карьеру, мы надеемся, что он проведёт ещё один поединок в Японии когда-нибудь. Но, возможно, не сейчас», — цитирует Сакакибару Allboxing со ссылкой на YouTube-канал MMA Fighting.