Официально: Липинец встретится с Питерсоном 24 марта

Бывший чемпион мира в суперлёгком весе по версии IBF россиянин Сергей Липинец вернётся на ринг 24 марта 2019 года, сообщает BoxingScene. Соперником Липинца станет американец Ламонта Питерсон.



Бой Липинец — Питерсон пройдёт в Мэрилэнде, США. Этот матч возглавит боксёрское шоу, которое организовывается промоутерской компанией Premier Boxing Champions, и будет показано на телеканале FS1. Встреча пройдёт в рамках полусредней весовой категории.



29-летний Липинец (14-1, 10 KO) проиграл титул чемпиона IBF, когда уступил Майки Гарсии единогласным решением судей. После этого Сергей поднялся в полусредний вес и в августе нынешнего года победил Эрика Боуна решением большинства судей.



34-летний Питерсон (35-4-1, 17 KO) в последнем поединке, который состоялся в январе этого года, нокаутом уступил чемпиону IBF в полусреднем весе Эрролу Спенсу.