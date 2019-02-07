Уайт: если Адесанья нокаутирует Силву, это будет конец для Андерсона

Президент UFC Дэна Уайт поделился мыслями о предстоящем поединке между Исраэлем Адесаньей и Андерсоном Силвой. По словам Уайта, в случае досрочной победы Адесаньи на карьере Силвы можно будет поставить крест, однако, по мнению Дэны, в ситуации с Андерсоном не стоит ни в чём быть уверенным.



«Мне очень нравится Андерсон Силва. Больше всего мне импонирует тот факт, что он до сих пор рассчитывает завоевать чемпионский титул. Он стремится быть лучшим. Но впереди его ждёт серьёзный соперник. Исраэль Адесанья победил во всех своих поединках, и он невероятно хорош.



Что случится, если Адесанья одержит победу нокаутом? Я не знаю. Скорее всего, это будет конец для карьеры Андерсона Силвы. Но должен отметить, что с этим парнем нельзя быть в чём-то уверенным», — приводит слова Дэны Уайта TMZ.