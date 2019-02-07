Уайт: Усик? Никто не знает, что это за парень

Британский боксёр Диллиан Уайт поделился мыслями относительно своих будущих соперников, отметив, что Александр Усик, пришедший в супертяжёлый вес совершенно недавно, неизвестен публике.



«Джошуа действительно писал мне. Это было очень по-детски, он спросил, хочу я провести с ним бой или нет. Ты сам просто идиот и не хочешь драться. Моим следующим соперником, вероятно, станет Бризил, Поветкин или Ортис. Посмотрим, что получится. Я надеюсь, что мы сможем провести поединок с Бризилом, я его нокаутирую и стану обязательным претендентом на титул по версии WBC.



Решение о предстоящем поединке будет принято не позднее начала следующей недели. Александр Усик? Никто даже не знает, что это за парень такой. Хотя в тяжёлом весе меня уже совершенно ничего не удивляет», — приводит слова Диллиана Уайта BoxingScene.