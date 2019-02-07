Енджейчик: вернусь в минимальный вес

Боец UFC Йоанна Енджейчик подчеркнула, что хочет побороться за титул в минимальном весе.



«Я вернусь в минимальный вес. Однако сейчас мне нужно время, чтобы снова освежить тело и разум и зажечь огонь внутри. Я много тренировалась и работала над собой в последние годы, но я вернусь ещё сильнее. Тренер посоветовал мне отдохнуть, так что я уже два месяца не тренируюсь.



Очень зла на Роуз Намаюнас. Да, она чемпионка, но я активно защищала титул, будучи чемпионкой. Нельзя просто взять и ждать. Нужно защищать титул хотя бы раз в год, и я рада, что её бой с Андраде за титул состоится. Хочу посмотреть на этот поединок.



Не знаю, кто станет моим следующим соперником, но я хочу титульного боя. Возможно, через один бой, но я хочу бороться за титул», — приводит слова Енджейчик MMAJunkie.