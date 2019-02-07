Бриедис и Гловацки встретятся 15 июня

Экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии WBC Майрис Бриедис и бывший чемпион мира по версии WBO Кшиштоф Гловацки проведут поединок 15 июня. Встреча состоится в Риге и пройдёт в рамках полуфинала турнира Всемирной боксёрской суперсерии, сообщает официальная страница WBSS в «Твиттере».

На кону встречи будет стоять временный титул по версии WBO. Напомним, что полновесным поясом владеет абсолютный чемпион мира в этом дивизионе Александр Усик.

В четвертьфинале турнира Бриедис единогласным решением судей справился с Ноэлем Гевором. Что касается Гловацки, то поляк пробился в полуфинал, победив решением судей россиянина Максима Власова. Та встреча прошла 10 ноября 2018 года в Чикаго (штат Иллинойс, США).