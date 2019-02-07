В команде Каллума Смита не исключают боя с Ковалёвым

Тренер чемпиона мира по версии WBA Super во втором среднем весе Каллума Смита Джо Галлахер заявил, что его подопечный готов к большим боям и при определённых обстоятельствах рассмотрит вариант перехода в полутяжёлый вес ради боя с чемпионом мира по версии WBO Сергеем Ковалёвым.

«Мы хотим объединительных поединков, это то, о чём мы говорим Эдди Хирну. Есть такие поединки, которых мы хотим. Есть даже вероятность того, что мы перейдём в полутяжёлый вес и устроим поединок с Сергеем Ковалёвым. Это случится, если мы не найдём противников во втором среднем весе. Думаю, что все будут в восторге от такого противостояния», — приводит слова Галлахера BoxingScene.

Напомним, в минувшие выходные Сергей Ковалёв вернул себе пояс чемпиона мира, победив решением судей Элейдера Альвареса.