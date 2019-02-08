Бой С. Альвареса и Джейкобса пройдёт в Лас-Вегасе

Ранее уже было известно, что чемпион мира в среднем весе по версиям WBC и WBA Сауль Альварес и обладатель титула по версии IBF Дэниел Джейкобс встретятся 4 мая 2019 года. Теперь же определилось и место проведения боя. Соперники сразятся на T-Mobile Arena, что в Лас-Вегасе, сообщает Boxingnews24.

Отметим, что большинство значимых боёв Сауль Альварес провёл именно там, о чём сказал и сам мексиканец.

«Я в востороге от возвращения на T-Mobile Arena, это будет уже пятый раз. Это то место, где состоялись мои крупнейшие поединки. Я готов к завоеванию ещё одного титула», — сказал Сауль Альварес.

Напомним, что минувший поединок Сауль провёл 15 декабря, тогда он попробовал силы во втором среднем весе и нокаутировал Рокки Филдинга.