Уайт: возможно, бой с Адесаньей будет последним для Силвы

Президент UFC Дэна Уайт высказался о предстоящем поединке между бывшим чемпионом UFC в среднем весе Андерсоном Силвой (34-8, 1NC) и Исраэлем Адесаньей (15-0), который состоится 10 февраля на турнире UFC 234

«Что мне больше всего нравится в Силве — это то, что он по-прежнему хочет завоевать титул, даже после всего, чего Андерсон уже достиг в своей карьере. Его сейчас не было бы здесь, если бы он до сих пор не хотел быть лучшим. Но Адесанья непобеждённый боец, и он просто невероятен. Что будет, если Адесанья победит нокаутом? Я не знаю. Возможно, это будет последний бой для Силвы. Но с этим парнем никогда нельзя быть ни в чём уверенным», – сказал Уайт TMZ.

Отметим, что Силве 43 года, а Адесанье — 29.