Россиянин Зелим Имадаев подписал контракт с UFC

Российский боец ММА Зелим Имадаев (8-0) заключил контракт с организацией UFC. Об этом сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.



«Имадаев подписал контракт с UFC на четыре боя. Он будет выступать в весовой категории 77 кг. Бой пока не назначен, идёт подбор соперника», — сообщил ТАСС Магомедов.



24-летний Имадаев за свою карьеру провёл восемь боёв. Во всех одержал победы нокаутом или техническим нокаутом. Ранее он выступал в организациях Fight Nights Global и OFS. Последний на данный момент поединок Зелима состоялся в марте прошлого года на турнире Fight Nights Global 85, где он досрочно в первом раунде одолел Ивана Глухака. До этого Имадаев одержал верх над Кенаном Гулиевым и Юрием Изотовым.