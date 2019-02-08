Андерсон Силва: Джон Джонс победил бы меня

Бывший чемпион UFC в среднем весе Андерсон Силва ответил на вопрос, кто победил бы в его поединке с обладателем титула полутяжёлой категории Джоном Джонсом, если бы они оба на момент боя были на пике своих возможностей. Также он назвал лучшего бразильского бойца ММА всех времён.

«Джон Джонс победил бы. Он невероятный боец. Я отношусь к нему как к своему младшему брату и считаю, что он олицетворяет собой эволюцию этого вида спорта.

Лучший бразильский боец всех времён? Антониу Родригу Ногейра. Потому что он многого добился в ММА и многое сделал для людей в этом спорте, в том числе и для меня», — цитирует Силву ESPN.

Следующий бой Андерсона состоится 10 февраля на турнире UFC 234, его соперником будет Исраэль Адесанья.