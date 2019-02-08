Пояс WBA Regular во втором среднем весе останется у Сауля Альвареса

WBA издала постановление, по которому мексиканский боксёр Сауль «Канело» Альварес признаётся чемпионом мира в среднем и во втором среднем весовых категориях. Это решение позволит ему удерживать оба пояса без постоянных защит.

Альварес выиграл титулы WBA и WBC среднего веса в сентябре 2018 года, победив решением судей Геннадия Головкина. Сауль будет защищать эти титулы 4 мая в объединительном поединке против Дэниела Джейкобса, который является чемпионом IBF.

Затем в декабре прошлого года Канело выиграл «регулярный» титул WBA второго среднего веса, когда в третьем раунде нокаутировал Рокки Филдинга. Отметим, что в этой же категории у WBA имеется Каллум Смит, удерживающий титул «супер»-чемпиона.

Постановление WBA основано на похожей ситуации с Флойдом Мейвезером. Он в период с 2013 по 2015 год провёл четыре поединка в полусреднем весе. При этом у него оставались чемпионские титул WBA в первом среднем весе и аналогичный пояс WBC.