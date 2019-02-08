В Германии на турнире по MMA состоялась массовая потасовка

Во время немецкого турнира по боям MMA произошла массовая потасовка с участием угловых и поддерживающих спорстменов.

В пятом раунде один из участников боя начал наносить сильные добивающие удары по своему оппоненту. Это заставило угловых проигрывающего выбросить полотенце в знак просьбы остановить поединок. Однако рефери встречи не заметил полотенце, тем самым позволив бойцу нанести по своему сопернику ещё несколько добивающих ударов.

Рефери остановил бой, но в этот же момент в клетку уже запрыгивал угловой проигравшего. Через мгновение в клетку со всех сторон запрыгнули представители обеих команд.

Отметим, что победивший в этом поединке и ставший чемпионом является немцем турецкого происхождения, а его соперник — немцем. Болевшие за турка вынесли в клетку турецкий флаг.

Видео с потасовкой можно посмотреть на YouTube-канале MMA-организации GMC.