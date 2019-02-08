Сын Кости Цзю стал временным чемпионом WBA Oceania

Сегодня, 8 февраля, Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю, провёл поединок за временный титул WBA Oceania в первом среднем весе с британцем Дентоном Васселлом.

Бой проходил в Сиднее (Австралия). Тим победил техническим нокаутом во втором раунде, став новым временный титул WBA Oceania. Эта победа стала для Цзю-младшего 12-й на профессиональном ринге. 10 из них он одержал досрочно. На данный момент Тим не имеет поражений.

Отметим, что Тим Цзю дебютировал в профессионалах в 2016 году. Он проживает и тренируется в Австралии.

О победе сына высказался Костя. Бывший абсолютный чемпион мира поздравил Тима и его команду, а также заявил, что надеется, что следующий поединок Тима пройдёт в России.