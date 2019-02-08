Тренер Нурмагомедова о драке: Конор назвал отца Хабиба крысой. Чего вы ожидали?

Хавьер Мендес, тренер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, вспомнил победу своего подопечного в бою с Конором Макгрегором.

«Это был лёгкий и в то же время не совсем лёгкий бой. Позади осталась тяжёлая подготовка, и Хабиб был готов ментально и физически на сто процентов. Однако если бы он недооценил Конора, то мог бы проиграть. Но Хабиб такого бы не допустил. Он очень серьёзно относится к каждому своему бою. Ко всем соперникам Хабиб проявляет уважение. Но Конор — исключение. Он очень много говорил плохого про его отца, страну и религию. Это мотивировало Хабиба жёстче заткнуть его. Вся та драма, которую устроил Макгрегор, сыграла против него в бою. Но это смотивировало Хабиба провести с ним целый раунд в стойке. Наверное, единственный момент, который сработал не совсем идеально в бою. То есть он показал себя точно не хуже Конора, но такой расклад не соответствовал нашим планам. Я знал, что так будет. Ни я, ни его отец такого бы не хотели, но Хабиб делает то, что он хочет. Тем не менее после третьего раунда я сказал ему, что нужно возвращаться к плану отца и заканчивать бой. Он согласился. Но у него хорошая стойка. И он прогрессирует.

Как я воспринял произошедшее после боя? Я не поощряю подобных действий моих спортсменов. Но давайте признаем: Конор называл отца Хабиба «крысой», насмехался над его религией и страной, предлагал выпивку на пресс-конференции. Чего вы ожидали? Я бы хотел, чтобы Конор не говорил таких вещей. Хотел бы, чтобы это как-то регулировалось. Прежде всего это спорт. Двое людей выясняют, кто сильнее. Но за пределами клетки вы должны оставаться профессионалами. Но как после всего того, что сказал Конор, можно в чём-то обвинять Хабиба? Он просто закончил то, что начали Конор и его команда.



Когда полиция провела нас в раздевалки, Хабиб сказал мне: «Тренер, я извиняюсь. Не знаю, что на меня нашло. Сорвался». Я сказал ему, что всё разрешится. И через 10 минут ему позвонил Владимир Путин. Я подумал: «Ничего себе!» Путин сказал, что гордится Хабибом и тем, что он отстоял свою страну», — сказал Мендеc Sport24.