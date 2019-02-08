Арум надеется, что Ломаченко и Т. Лопес когда-то определят абсолютного чемпиона

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился мыслями о возможном противостоянии чемпиона мира по версиям WBA и WBO в лёгком весе Василия Ломаченко и перспективного Теофимо Лопеса. По словам Арума, в будущем он рассчитывает, что эти бойцы оспорят титул абсолютного чемпиона мира в лёгкой весовой категории.

«Если всё пойдёт согласно планам Top Rank, то мы определённо надеемся, что Ломаченко и Лопес оспорят звание абсолютного чемпиона мира. Но бокс — это весёлый бизнес. Что касается следующей встречи Василия, то Комми ещё может восстановиться от травмы. Если ему понадобится на это от 2 до 4 недель, то его поединок с Ломаченко может состояться. Сейчас мы ждём информацию от промоутеров Ричарда», — приводит слова Арума Boxingtalk.