Тренер Нурмагомедова: бой с Фергюсоном будет для Хабиба легче, чем с Конором

Хавьер Мендес, тренер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, считает, что возможный поединок россиянина с бывшим временным чемпионом организации Тони Фергюсоном сложится для его подопечного даже легче, чем противостояние с Конором Макгрегором.

«Думаю, что бой с Фергюсоном прошёл бы для Хабиба гораздо легче, чем с Макгрегором. Поединок с Конором считаю самым тяжёлым для Хабиба. И посмотрите, что Хабиб с ним сделал. У Тони есть небольшой шанс, если он рассечёт локтями. Болевые? Есть такой вариант, но, думаю, его навыков не хватит, чтобы провести болевой Хабибу. Тони — хороший боец, но извините, я не вижу в его лице особенно тяжёлого испытания для Хабиба», — приводит слова специалиста Sport24.