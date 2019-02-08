День бокса официально признан международным и включён в ежегодный календарь

Исполком AIBA проголосовал за признание Дня бокса международным и внёс его в календарь по инициативе Федерации бокса России. Таким образом, теперь День бокса 22 июля официально признан международным праздником и будет отмечаться во всех 205 странах — членах AIBA. Заседание исполкома AIBA проходит 8–9 февраля в Стамбуле.



С презентацией Дня бокса выступил генеральный секретарь Федерации бокса России, член исполкома AIBA Умар Кремлёв. Исполком единогласно поддержал инициативу России. Было также принято решение, что в рамках Дня бокса — 2019 в Москве пройдут заседания всех комиссий AIBA.



«Первым делом хотел бы поздравить всех боксёров с историческим днём — сегодня AIBA признала День бокса по инициативе Федерации бокса России, все члены исполкома AIBА единогласно проголосовали „за“.Теперь все 205 стран-членов AIBA будут отмечать День бокса 22 июля вместе с нами. Бокс — единственный вид спорта, в котором весь мир будет отмечать свой собственный праздник», — приводит слова Кремлёва Федерация бокса России.