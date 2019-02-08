Прайс встретится с К. Али

Бывший проспект супертяжёлого веса Дэвид Прайс (23-6, 19 КО) следующий поединок проведёт 30 марта. Его соперником станет небитый Каш Али (14-0, 6 КО), также представляющий Великобританию. Встреча пройдёт в Ливерпуле на Echo Arena, сообщает Boxingnews24.

Для Прайса этот бой станет первым в 2019 году. Последний раз он выходил на ринг в декабре 2018 года, когда нокаутировал Тома Литтла и, таким образом, закрыл поражения от Александра Поветкина и Сергея Кузьмина. Что касается Али, то в его послужном списке не значится ни одного известного соперника. 11 боёв из 14 он провел с бойцами, у которых баланс побед и поражений был отрицательным. Последний раз Али появлялся на ринге в октябре 2018 года, нокаутировав Фила Уильямса.